Anilove: loja de animais dá refeições a centros de abrigo por cada encomenda

“Felicidade animal, entregue”: é este o slogan da Anilove, uma loja online com mais de mil produtos para animais e uma missão ainda maior. Por cada encomenda, é oferecida a centros de abrigo uma refeição Tuiky, de alimento húmido, para cães e gatos.

Alimentação, snacks, brinquedos, acessórios, higiene, saúde e bem-estar: nenhuma necessidade fica por satisfazer – muito menos a de focinhos à procura de um novo lar. “A nossa principal missão é entregar felicidade animal, que chegue a todos, mesmo aos que, por enquanto, não têm uma família que cuide deles”, garante Pedro Martins, do departamento de comunicação da Anilove, uma loja online para animais, com dezenas de marcas para cães, gatos, roedores e aves.

“Queríamos entrar no mercado com uma loja sustentável, mas também capaz de ajudar os mais necessitados”, acrescenta. “Por cada encomenda recebida, oferecemos uma refeição a centros de abrigo: deixamos acumular e depois fazemos a entrega. Neste momento já oferecemos mais de duas mil refeições de ração húmida à UPPA e à União Zoófila.”

As doações são feitas em parceria com a Tuiky, uma marca premium de alimentação animal, para um sistema imunitário saudável e uma manutenção do peso ideal. Mas, entre os produtos disponíveis na loja online, é possível encontrar mais de mil referências, desde a King Catnip para gatos, com snacks naturais (a partir de 2,89€) e brinquedos orgânicos (a partir de 5,88€), até à Ruffwear para cães, especialista em brinquedos de borracha (a partir de 13,90€), duráveis e resistentes à mastigação, com uma superfície facetada, que massageia as gengivas. Para roedores e aves também não há falta de oferta: pizzas vegetais para coelhos (2,90€), alimento à base de erva para chinchilas (a partir de 3,45€) e até snacks com mel e sementes para canários ou com frutas tropicais para caturras (2€-2,10€).

É nas secções de alimentação e snacks que, de facto, se nota uma maior curadoria. Depois de escolher a categoria de animal, é possível pesquisar produtos alimentares por dieta: sem cereais, biológica, vegana, hipoalergénica, light, para dar energia ou para animais esterilizados. “Por um lado, temos produtos de gama acessíveis, com uma qualidade mais baixa, mas por outro também temos produtos exclusivos, de qualidade premium”, esclarece Pedro, referindo ainda as entregas grátis entre 24h a 72h em encomendas superiores a 30€, todos os dias da semana. Compras de valores inferiores têm um custo adicional do valor dos portes (3,90€), com as entregas a demorar, em média, um a quatro dias úteis em Portugal continental e seis a dez dias para as ilhas.

Fotografia: Anilove

Se ficar indeciso na hora de encomendar, há ainda uma opção para os adeptos de surpresas, com entrega grátis em Portugal. “Lançámos recentemente a Lovebox, uma caixa para cães e gatos, com uma selecção de quatro a seis itens”, revela Pedro. “Como um dos sócios é engenheiro ambiental, as embalagens são feitas em cartão e alumínio, 100% reciclável.” Lá dentro, encontrará diferentes produtos, desde brinquedos eco-friendly e biscoitos naturais até snacks dentários veganos e erva gateira biológica. O preço único é de 24,89€, excepto se optar pela subscrição mensal (19,89€), para uma poupança de 5€. Na compra desta caixa, é mais uma vez oferecida uma refeição Tuiky a centros de ajuda para animais.

+ Food for Heroes: iniciativa de restaurantes leva refeições gratuitas até aos hospitais

+ Descarregue aqui a edição desta semana da Time In Portugal