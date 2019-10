Anima Park: o parque infantil perfeito para filhos (e pais) em dias de chuva

Arborismo indoor, escalada, slide, escorrega de bóias, trampolins e videojogos são algumas das atracções que os miúdos vão encontrar no novo Anima Park, em Cascais. Para os pais, há um lounge bar com vista para o parque infantil – além de mesa de snooker, máquina de flipper e petiscos.

Num enorme armazém de 1500 metros quadrados, em Alcabideche, nasceu um parque infantil perfeito para toda a família. Basta calçar as meias antiderrapantes (obrigatórias) para entrar num mundo de brincadeiras cheio de cores – e de monitores, sempre a postos para dar uma ajuda.

Se os miúdos mais radicais, equipados com arnês e capacete, vão delirar com as paredes de escalada (com sete metros), o escorrega de bóias e o percurso de arborismo indoor – a três metros de altura, e que acaba com um slide de 20 metros –, para os geeks há uma área de videojogos com cinco PlayStation 4, óculos 3D e jogos interactivos de dança.

Mesmo ao lado dos trampolins e do mini campo de futebol com relva sintética, está o espaço para os bebés até aos 3 anos, com piscina de bolas.

Acha que já chega para lhes gastar a energia toda? Pois fique a saber que há ainda o Brinquedão, um espaço com 175 metros quadrados cheio de obstáculos, um labirinto e um escorrega; e uma cidade em ponto pequeno, com uma oficina, um supermercado e uma cozinha para os miúdos brincarem aos crescidos.

E por falar nos crescidos: para eles há um lounge bar envidraçado no primeiro andar, com vista para o parque infantil. Servem-se petiscos e há mesa de snooker e máquina de flipper – porque, de vez em quando, os adultos também gostam de brincar.

O espaço está ainda preparado para receber festas de aniversário personalizadas: dentro do parque foram construídas casinhas de madeira onde cabem a família, os amigos e um tema à escolha.

Anima Park. Rua Hermenegildo Pulquério, 246, Alcabideche. Sex 16.00-20.00 (6€/uma hora), Sáb 10.00-22.00 e Dom 10.00-20.00 (7€/uma hora). Mediante reserva prévia abre de segunda a sexta para crianças em day care, turismo, actividades extras e jantares. www.animapark.pt

