Animalife lança Vet na Rua para apoiar os mais desfavorecidos

Assegurar acções de medicina preventiva junto de famílias carenciadas e pessoas em situação de sem-abrigo. É esta a principal missão do Vet na Rua, o mais recente projecto da Animalife, que quer não só sensibilizar para a importância dos cuidados a ter com animais de companhia como prevenir questões de saúde pública. Vacinação, desparasitação e identificação electrónica são alguns dos procedimentos veterinários incluídos neste novo serviço gratuito.

Criado na sequência de um contrato-programa estabelecido com a Câmara Municipal de Lisboa em 2020, o projecto conta com uma equipa multidisciplinar, constituída por uma assistente social e um veterinário, que providenciam serviços médico-veterinários a famílias carenciadas, devidamente sinalizadas pela autarquia e Juntas de Freguesia. Nesta primeira fase de lançamento, a iniciativa está disponível apenas em Lisboa, mas espera-se que, a longo prazo, seja possível replicá-la noutras cidades.

Se precisa de ajuda e tem animais de companhia, pode candidatar-se ao Programa de Apoio a Famílias, através do preenchimento deste formulário ou por telefone (707 309 233), nos dias úteis, entre as 11.00 e as 19.00. Por outro lado, se quiser ajudar a Animalife, também o poderá fazer, através de voluntariado, doações, donativos ou compras na loja solidária online. As informações estão todas disponíveis no site da associação.

A Animalife é uma associação de sensibilização e apoio social e ambiental, de âmbito nacional, sem fins lucrativos, cujo objectivo é diminuir o grave problema do abandono animal, actuando a montante sobre uma das principais causas de abandono em Portugal: a vulnerabilidade económica e social das famílias. Ao longo dos anos, tem investido em três linhas de ação: apoio a associações e grupos de protecção animal; apoio a famílias em situação de carência económica; e acompanhamento de pessoas em situação de sem-abrigo com animais a cargo.

