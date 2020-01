Anitta regressa a Portugal para actuar no último dia do Rock in Rio Lisboa

O fenómeno brasileiro do funk regressa a Portugal em dose dupla. Depois de um concerto no Rock In Rio Lisboa a 28 de Junho, Anitta rumará ao Porto para uma actuação no MEO Marés Vivas, a 18 de Julho.

Anitta está de volta à Cidade do Rock, com um espectáculo novo, maior e mais produzido, a estrear no último dia do festival, 28 de Junho. Depois de uma estreia de sucesso em Portugal na edição de 2018 do Rock in Rio Lisboa, a artista promete “subir a parada” antes de rumar ao Porto no mês seguinte, para uma actuação no MEO Marés Vivas, a 18 de Julho, que se prevê recheada de hits, dos mais antigos aos mais recentes como “Terremoto”, “Bola Rebola” ou “Contatinho”.

A artista, que lidera uma nova geração de música latina numa altura em que o funk brasileiro é um dos géneros musicais mais ouvidos internacionalmente, conquistou o Brasil com os discos Bang (2015), Ritmo Perfeito (2014) e Anitta (2013), onde se destaca o hit “Show das Poderosas”. Mas foi o lançamento de Kisses (2019) que impulsionou a sua internacionalização. O álbum trilingue (cantado em português, espanhol e inglês) conta com participações de artistas internacionais como Swae Lee, Alesso, Becky G, Snoop Dogg e Caetano Veloso.

Foi ainda no ano passado que Anitta participou no álbum Madame X (2019), de Madonna, e actuou na cerimónia da 20.ª edição dos Grammys Latino, para o qual também estava nomeada.

Vencedora durante cinco anos consecutivos do prémio de “Melhor Artista Brasileiro” nos MTV Europe Music Awards, Anitta, que conta com mais de 44 milhões de seguidores no Instagram, é considerada uma das 15 artistas mais influentes do mundo pela Billboard.

Parque da Belavista. Sáb-Dom 00.00. 69€.

