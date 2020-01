Rock in Rio Lisboa: ao comprar um bilhete está a oferecer outro

É, talvez, o festival mais democrático do Verão e a pré-venda de bilhetes diários começa já na próxima terça-feira, 21 de Janeiro. Se comprar a sua entrada até 5 de Fevereiro, estará a doar um bilhete igual a uma instituição de solidariedade social.

A 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa está marcada para os dias 20, 21, 27 e 28 de Junho. Entre 21 de Janeiro e 5 de Fevereiro, além de de garantir o seu lugar na Cidade do Rock terá ainda a oportunidade de fazer outra pessoa sorrir. Ao comprar um bilhete diário (69€), em pré-venda exclusiva no site do festival, poderá “simultaneamente doar outro gratuitamente”, como anunciado esta quinta-feira nas redes sociais.

Entre as instituições escolhidas para beneficiar desta campanha, encontram-se a Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Mentais Adultos, o Conselho Português para os Refugiados, a Crescer Ser – Associação Portuguesa Para o Direito dos Menores e da Família e a Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social.

O cartaz ainda não está completo, mas já estão confirmados os The Black Eyed Peas, Camila Cabello, Foo Fighters, The National, Xutos & Pontapés, Ivete Sangalo e Liam Gallagher.

Parque da Belavista. Sáb-Dom 00.00. 69€.

+ Festivais de música portugueses juntam-se pelo ambiente