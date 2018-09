Aniversário Time Out: temos 20 convites duplos para a melhor festa do ano

O duplo aniversário da Time Out (11 anos Time Out Lisboa, meio século da marca Time Out) vai ser celebrado com uma festa em grande. A festa é privada mas estamos a oferecer convites.

Somos nós que lhe dizemos o que quer ouvir, sem segredos; que o esfregamos da forma certa (sabe do que estamos a falar); que lhe mostramos a cidade; que lhe apresentamos os melhores restaurantes e lhe sugerimos filmes, música e teatro; que o levamos a sair à noite e a viajar; que lhe cuidamos dos miúdos quando é preciso. Não lhe dizemos tudo o que sabemos: dizemos-lhe apenas as coisas de que vai gostar.

Temos sido bons, pacientes, e temos tentado manter as nossas mãos em cima da mesa. Mas agora chega de conversa. Por uma noite, não há nada para dizer. Vamos partir para a acção – ou, como cantava Olivia Newton-John, “let’s get physical”. A 28 de Setembro, sexta-feira, vamos pôr o corpo a falar. É a festa de aniversário da Time Out Lisboa e vamos celebrar para o Armazém 16, em Marvila. Com uma pista de crossfit a cruzar o espaço, inspirámo-nos no ambiente dos ginásios nova-iorquinos para pôr os nossos convidados a transpirar ao som de DJ Nokin e a Rebel Kidz Crew.

A Time Out Lisboa nasceu em 2007. A Time Out Londres, a revista-mãe, chegou pela primeira vez às bancas em 1968, há 50 anos. Chuck Norris, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger ainda estavam por se estrear; antes portanto de este tipo de ginásios ganhar projecção universal através do cinema. Mas isso não significa que os deixemos de fora. Pelo contrário: celebramos os 11 anos da Time Out Lisboa e meio século da nossa marca. E vamos fazê-lo reunindo 1500 pessoas. A festa é privada – com entrada apenas por convite. Os nossos convidados serão recebidos com bar aberto e activações dos patrocinadores. As portas abrem às 23.00. Por lá ficamos até às 04.00. Reserve a manhã seguinte: não vai querer deixar-nos mais cedo.

Envie-nos um e-mail para leitores@timeout.com com o seu nome, BI e número de telefone. Cada leitor só pode responder uma vez e tem de apresentar a revista quando vier levantar o convite. Queremos que nos diga do que era capaz para ir à festa Time Out Gym. Os prémios podem ser levantados na Time Out Lisboa (Av. da Liberdade, 10, 4º andar) até sexta-feira às 13.00.

+ A Time Out desta semana