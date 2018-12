Anjos 70 organizam mercado especial com preços de saldo

Para lhe dar tempo de digerir as festas e dar folga à carteira, a programação de mercados dos Anjos 70 regressa apenas no dia 12 e 13 de Janeiro com o Black January, uma edição especial com descontos e promoções únicas.

Ao contrário do que costuma acontecer todos os meses, no primeiro fim-de-semana de Janeiro não vai acontecer o habitual Art & Fleamarket. A nova temporada de mercados deste espaço cultural e recreativo regressa apenas a meio do mês com as habituais bancas de roupa vintage, artesanato e decoração – tudo a preços de saldo.

Entre as 11.00 e as 19.00 vai poder percorrer de uma ponta a outra o piso térreo e o primeiro andar deste mercado de entrada livre, e visitar várias bancas de designers e artistas nacionais e internacionais.

E se a fome ou a sede apertarem, o bar associativo também vai estar de portas abertas para lhe servir boa comida e muita música.

Se em vez de fazer compras, está mais interessado em dar a conhecer ao mundo as suas melhores criações artísticas, de design, moda ou até gastronómicas, não perca esta oportunidade. As inscrições estão quase esgotadas, mas ainda se encontram a decorrer aqui. Caso não consiga um lugar, não desespere. Nos dias 2 e 3 de Fevereiro, o Art & Fleamarket volta à programação habitual (no primeiro fim-de-semana do mês), e se quiser fazer parte desta edição só tem de se inscrever.

Regueirão dos Anjos, 70. Sáb-Dom 11.00-19.00. Entrada livre

+ Os melhores mercados de fim-de-semana em Lisboa