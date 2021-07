Anjos70 a caminho da Casa do Capitão com mercado pop-up

Durante o Verão, o mercado do Anjos70 não vai parar quieto. Além de voltar ao Largo de Santos, com os Santos Collective, estreia-se na Casa do Capitão, entre Julho e Agosto.

O mercado do Anjos70 vai passar a fazer parte da programação da cada vez mais vibrante Casa do Capitão. A iniciativa pop-up do Hub Criativo do Beato lançou o convite ao Anjos70 que ali irá instalar o Pop Up Market durante dois fins-de-semana, entre os dias 24 e 25 de Julho e 14 e 15 de Agosto.

A visita pode ser feita entre as 10.00 e as 15.30, mas a organização sublinha que há a possibilidade do horário ser alargado, caso sejam levantadas algumas medidas de restrição, impostas na sequência da actual pandemia.

Como o mercado só regressará ao Regueirão dos Anjos em Setembro, há mais datas fora de casa. Nos dias 30 de Julho, 20 e 27 de Agosto, entre as 12.00 e as 21.00, o Friday Market também estará de regresso ao Jardim Nuno Álvares, no Largo de Santos, numa parceria com o Santos Collective que ali organiza o seu mercado de produtores ao sábado.

+ Há um novo espaço cultural e palco de concertos na Casa do Capitão

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana: Tudo o que vem à rede é marisco