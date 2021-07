Há um novo espaço cultural e palco de concertos na Casa do Capitão

Fábrica do Pão é o novo espaço inserido no Hub Criativo do Beato. Programação arranca a 6 de Julho com exibição de um filme-concerto de Sara Serpa.

Se a Casa do Capitão, uma iniciativa pop-up que ganhou vida no Hub Criativo do Beato no Verão passado, tem conseguido dinamizar este pólo com uma vibrante programação cultural e gastronómica, há novos motivos para lá dar um salto e conhecer a Fábrica do Pão, o novo espaço cultural que será palco de concertos, sessões de cinema e de outras manifestações artísticas.

A antiga fábrica do pão da Manutenção Militar, onde se localiza a nova sala, começa já em Julho a receber os concertos de B Fachada, de Filipe Sambado, a projecção de um filme-concerto de Sara Serpa ou o espectáculo Instituto Superior Techno, da Discotexas, entre outros eventos.

A abertura assinala-se a 6 de Julho com a exibição do documentário-ensaio Recognition, de Sara Serpa, que “toma como ponto de partida a negação de Portugal em confrontar o seu passado colonial”. Três dias depois, a 9, B Fachada sobe ao palco da sala para um concerto, seguindo-se Whosputo e Yanagui, que actuam a 16. Filipe Sambado toca a 29, e no dia seguinte a Discotexas apresenta o espectáculo Instituto Superior Techno, feito no âmbito do COLETIVO, um projecto do Musicbox com o apoio do Fundo de Emergência Social – Cultura da Câmara Municipal de Lisboa.

Até Outubro, a Casa do Capitão irá continuar em funcionamento, “como um espaço de programação pluridisciplinar para todas as idades e públicos e serviço de comes e bebes no terraço, na casa, na pastelaria, na rua e na fábrica”, detalha uma nota. A programação e os bilhetes estão disponíveis na página oficial.

