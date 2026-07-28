Quando estacionar ao cimo das piscinas naturais das Azenhas do Mar vai ficar com pouco fôlego e é natural: por um lado a vista sobre o mar e a praia vai ser de postal, por outro, há uma longa escadaria para descer, um areal para atravessar e outras escadas para subir ao restaurante Azenhas do Mar. Aí, já sem fôlego, volta a olhar-se para a vista nas janelas panorâmicas. A seguir é pedir marisco ao quilo e peixe da nossa costa no carvão ou ao sal.
Há dias assim – em que fazemos de tudo para não arredar pé da praia. Mantendo as ondas como pano de fundo e a brisa que nos abre (ainda mais) o apetite, um bom restaurante de praia reúne todos os ingredientes para uma longa tarde ou noite passada à mesa. Isto sem esquecer os cocktails, os jarros de sangria, os vinhos frescos ou as imperiais geladas – que a vida não é só comida. A cidade de Lisboa pode não estar em contacto directo com o mar, mas nas proximidades há extensos areais banhados pelo Atlântico. De Sintra à Comporta, sem esquecer os clássicos da Linha de Cascais e as últimas novidades da Costa da Caparica, juntámos numa lista os melhores bares e restaurantes de praia perto de Lisboa.
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