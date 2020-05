Anjos70 cria loja online para apoiar artistas e pequenos negócios

Era ritual santo: aos primeiros fins-de-semana do mês o Anjos70 enchia-se com mais de cem bancas para o habitual mercado Art & Fleamarket. A mudança dos tempos obrigou a que a feira se faça agora virtualmente em jeito de loja online – é a Art & Flea Virtual.

A iniciativa surgiu da Associação instalada no número 70 do Regueirão dos Anjos para que artistas e pequenos negócios não perdessem oportunidades de venda, uma vez que fisicamente tal deixou de ser possível. A ideia é que quem compre na plataforma esteja a apoiar directamente o comércio local.

A Art & Flea Virtual está dividida por três colecções: ART & FLEA, Artists Support Artists e Quarantine Art. Na primeira, estão reunidos alguns produtos de lojistas e artistas que participam habitualmente no mercado Art & Fleamarket, continuando assim a dar voz e espaço a quem mensalmente tinha banca no Anjos70.

Na colecção Artists Support Artists, as peças foram disponibilizadas por artistas, com as vendas a reverterem 50% para os autores e os outros 50% para o Fundo de Apoio a Artistas de Lisboa. O Fundo de Apoio a Artistas de Lisboa foi criado por Catarina Querido, do Anjos70, no início da pandemia, para apoiar "artistas lisboetas em geral, com especial atenção aos que se encontram sem recursos e excluídos do sistema social e financeiro". O crowdfunding continua activo e a ser distribuído por vários artistas em situações urgentes, desde músicos, DJs, actores, produtores, técnicos e até staff de sala e bar.

Por fim, na Quarantine Art, a colecção agrega peças de alguns dos artistas cuja única fonte de rendimento é o trabalho que criam em quarentena. A colecção foi organizada por Bunny O'Williams, o alter ego da artista e DJ Inês Coelho, convidada a juntar aqui a sua montra de artistas do projecto audiovisual Season of the Witch.

Os participantes habituais na feira ou mesmo quem tenha um pequeno negócio pode inscrever-se na plataforma apresentando o projecto, basta enviar um email para hello@anjos70.org.

