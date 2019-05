Anselmo Ralph, Capitão Fausto e Ludmila dão sotaque ao Sol da Caparica

O Sol da Caparica está de volta para a sexta edição, entre 15 e 18 de Agosto. E já se conhecem os primeiros nomes que vão passar pelo festival de música lusófona da margem sul do Tejo.

O Sol da Caparica está de volta ao Parque Urbano da Costa da Caparica, com rock alternativo, ritmos africanos, samba, hip hop, funk e muitas noites de dança com vários DJs. Entre os nomes confirmados para esta edição, encontram-se Anselmo Ralph, Capitão Fausto e Ludmila.

O cartaz inclui ainda Benjamim, D.A.M.A, David Carreira, Kyaku Kyadaff com Rui Orlando, Leo Príncipe, Linda Martini, Matias Damásio e Rich & Mendes, a 15 de Agosto; Carlão, Fred, I Love Baile Funk e Luís Represas, a 16 de Agosto; e Boss AC, Karats e Supa Squad, a 17 de Agosto. Mas há mais novidades para anunciar "em breve", incluindo o programa completo para o dia dedicado às crianças.

O conceito mantêm-se, mas a produção já não é a mesma, depois da Câmara Municipal de Almada ter deixado de assumir integralmente os custos, devido a avultado prejuízo com a realização do festival. Esta edição está a ser produzida pelo Grupo Chiado, em parceria com a empresa Store Productions.

Os bilhetes diários (19€) e o passe de quatro dias (39€) já se encontram à venda na Ticketline e nos locais habituais. Os residentes no concelho de Almada têm um desconto de especial de 2€. As crianças até aos seis anos não pagam, desde que acompanhadas por um adulto portador de bilhete válido.

