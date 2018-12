Anselmo Ralph e fogo de artifício com Lisboa fazem a passagem de ano em Almada

Ainda nem chegou o Natal e a Câmara de Almada já está a revelar os planos para a noite da passagem de ano. Como já seria de esperar, a festa faz-se com música em português e fogo de artifício, este ano coordenado com Lisboa.

A noite, junto à Fragata D. Fernando II e Glória em Cacilhas, começa às 22.30 com uma actuação dos Rock em Stock, uma banda de covers que promete percorrer o cancioneiro português dos anos 1980 e 90. Dos Táxi, aos Sitiados, Quinta do Bill, Xutos e Pontapés, UHF, sem esquecer Jorge Palma ou Rui Veloso.

Antes da meia-noite, sobem ainda ao palco os bailarinos da Escola de Dança Next, vice-campeões do mundo na categoria de Mega Crew Hip Hop Teams.

No momento das 12 badaladas a festa dá-se, claro, com o fogo de artifício, este ano com a novidade de estar coordenado com Lisboa. Vai ser um espectáculo a duas vozes, ou a duas margens.

É então que o angolano Anselmo Ralph toma conta da festa que promete durar madrugada fora.

Escusado será dizer que a entrada é livre.

