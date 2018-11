Em Almada as luzes de Natal acendem no sábado

Este sábado, pelas 17.00, o concelho vizinho vai ficar mais iluminado. A Praça da Liberdade recebe a cerimónia que faz acender as luzes de Natal de Almada.

Lisboa adiantou-se um bocadinho à quadra e já despachou o assunto. Almada começa este sábado a fazer concorrência às luzes da capital, num dia em que todos estão também convidados a ir ao teatro numa cerimónia bastante criativa.

Tudo começa no Fórum Municipal Romeu Correia com um espectáculo. As famílias podem assistir a uma peça de teatro, onde personagens encantadas surgem da plateia para convidar os presentes até ao botão mágico, aquele que faz acender de uma vez só as iluminações das ruas e praças do concelho.

Na Praça da Liberdade, o grupo almadense Vozes d'água vai fazer ecoar cânticos de Natal, num medley que contará com a presença de algumas mascotes natalícias. Neste final de tarde também será possível fazer um passeio no trenó do Pai Natal

Conheça aqui a restante programação de Natal de Almada que se irá estender até Janeiro com dezenas de iniciativas nos espaços culturais e exteriores da cidade.

+ À descoberta das luzes de Natal em Lisboa

+ Em Dezembro há um passeio por Lisboa para ver as luzes de Natal