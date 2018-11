Luzes de Natal acendem este sábado em Lisboa

“Uma bola aqui, outra acolá, luzinhas que tremem que lindo que está” – a partir deste sábado, 24, já pode cantarolar isto à vontade. Às 18.00, as iluminações de Natal acendem-se por toda a cidade, um empurrãozinho para entrar rapidamente no espírito natalício.

O pontapé de saída no que toca às celebrações da quadra será dado com uma conferência de imprensa onde será apresentada, pelo presidente da Câmara, Fernando Medina, a programação de Natal e Fim de Ano. Depois, o autarca activará o botão simbólico do início das iluminações na árvore gigante instalada na Praça do Comércio.

Só fica a faltar o Pai Natal, de barbas branquinhas, com o saco cheio de lindas prendinhas.

