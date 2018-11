Em Dezembro há um passeio por Lisboa para ver as luzes de Natal

Já deve ter reparado na azáfama que tem sido montar as luzes de Natal nas últimas semanas. Basta olhar para cima entre ruas e avenidas para perceber que quase todas elas já carregam as decorações da época que se aproxima. Agora só falta ganharem luz — no Chiado, por exemplo, as luzes acendem-se já no sábado, dia 10. E como a iluminação de Natal é uma boa desculpa para uma caminhada pela cidade, a Lynx Travel desafia os lisboetas a juntarem-se ao passeio Lisboa Iluminada, marcado para 8 de Dezembro.

Sendo Lisboa uma das capitais europeias mais bonitas durante a quadra, seria de esperar que a façanha da Lynx Travel se repetisse depois do número valente de caminhantes que conseguiram reunir no ano passado.

No dia 8 de Dezembro, o passeio começa junto à estátua do Rossio, passa pela estação de comboios, para depois rumar aos Restauradores. Daí passa pelas famosas decorações da Avenida da Liberdade, em direcção ao Marquês. O grupo segue novamente para a Baixa, passando pela Rua do Ouro em direcção ao Terreiro do Paço. O regresso faz-se pela Rua da Prata até à Praça da Figueira.

Ao longo do percurso os guias vão contando alguns episódios históricos de algumas paragens, recordando ainda como eram antigamente as decorações natalícias em Lisboa.

Se por acaso tiver uma daquelas camisolas de Natal, com ou sem luzinhas, tem aqui uma boa oportunidade para a usar sem ser nos dias festivos. Fica a combinar com Lisboa.

Ponto de encontro:Praça do Rossio (junto à estátua). 8 de Dezembro 20.30. lynxtravel11@gmail.com. 5€.



