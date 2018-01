Antena 1 começa contagem decrescente para a Eurovisão com programa temático

As histórias que marcaram o Festival da Canção e o Festival Eurovisão da Canção por quem melhor as conhece, Nuno Galopim. É o que pode esperar de Festival em 5 minutos, o novo programa da Antena 1 que arranca já nesta segunda-feira às 10.50.

O título não engana. São cinco minutos apenas para recordar alguns dos melhores momentos do festival que, pela primeira vez, vai acontecer em Portugal, depois da vitória de Salvador Sobral na Ucrânia.

O jornalista Nuno Galopim, fã e um conhecedor como poucos de tudo o que diz respeito à Eurovisão, contará estas histórias todos os dias, de segunda a sexta-feira – o programa repete às 16.35.

Numa primeira etapa, Festival em 5 minutos trará memórias do Festival da Canção, dando a escutar as várias canções vencedoras e outras que também ali fizeram história. Mais adiante o espaço será alargado ao historial dos artistas estrangeiros que, desde 1956, passaram pelo Festival da Eurovisão.

“Podemos contar a história política, social e cultural da Europa das últimas seis décadas através deste grande evento, que já assume uma escala de projecção mundial”, lê-se no comunicado da rádio.

Portugal, que a 12 de Maio recebe a final da Eurovisão na Altice Arena, participa no festival desde 1964. No ano passado, Salvador Sobral conseguiu a primeira vitória para o país com a canção Amar Pelos Dois.

A Antena 1 promete assim “pequenos aperitivos de vários sabores para preparar o caminho para a primeira edição do Festival da Eurovisão em Portugal”.

