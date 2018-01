Eurovision Village instala-se no Terreiro do Paço

De 4 a 12 de Maio, Lisboa vai viver o Eurovisão ao máximo. Durante nove dias, o Terreiro do Paço será a morada da Eurovision Village, onde vai pode ver em directo as semifinais e a final do evento.

Há momentos na vida de um português que pedem para ser passados junto do maior número de compatriotas possível (foi o caso do Euro 2004). A comunhão entre os portugueses poderá ser replicada, desta vez ao som da música pop, para todos aqueles que não conseguiram bilhete para as esgotadíssimas semifinais e grande final que vão decorrer na Altice Arena.

"Agora sim, as pessoas vão percebendo o que de facto temos em mãos: uma autêntica bomba atómica pop muito divertida que vai invadir a cidade", disse Gonçalo Madaíl, director criativo da Eurovisão, numa peça apresentada pela RTP que também revelou outras novidades.

É que além de poder ver em directo em ecrãs gigantes as semifinais a 8 e 10 de Maio e a final a 12 de Maio, a Eurovision Village vai ter uma zona com programação artística e musical diária que será a "sala de estar para todas as pessoas que querem contactar com a Eurovisão", nomeadamente com artistas concorrentes que poderão por lá passar.

Já no Cais do Sodré haverá o Euroclub, um espaço nocturno, onde os DJs terão uma playlist associada à história da Eurovisão.

