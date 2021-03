Antes de decidir o futuro, Sergio Ramos pôs toda a gente a falar de si

Série debruça-se sobre a carreira e a vida do capitão do Real Madrid

Depois de O Coração de Sergio Ramos, série documental lançada em 2019 sobre a vida do jogador espanhol do Real Madrid, a Amazon Prime Video anunciou a estreia de uma segunda temporada, composta por seis episódios, que percorre os altos e baixos da carreira do internacional espanhol de 34 anos e capitão do clube madrileno. Em A Lenda de Sergio Ramos, que se estreia em Portugal a 18 de Junho, revela-se quem é o ser humano por detrás da capa de estrela do futebol e os sacrifícios a que se tem sujeitado ao longo da vida para atingir o rendimento que o desporto de alta competição lhe exige. Além de um acesso sem precedentes ao entorno familiar de um dos jogadores mais importantes da sua geração, a produção da Amazon debruça um olhar sobre como a pandemia interferiu na vida profissional e pessoal do jogador e dos que lhe são próximos.

Na conferência de imprensa de apresentação da segunda parte da série, realizada por videoconferência a partir de Madrid, esta quinta-feira, Sergio Ramos adiantou que será mostrado como o clube do Bernabéu conquistou o título espanhol na época passada, num contexto marcado pela covid-19. Questionado sobre o que os espectadores encontrarão de diferente em relação à primeira temporada, o futebolista revelou que será mostrado como é que viveu a “situação da pandemia dentro de casa, para que as pessoas vejam e tenham uma opinião um pouco mais ampla na altura de julgar Sergio Ramos”. “O futebol faz com que as pessoas projectem uma imagem de ti praticamente sem informação. Graças à Prime Video vão tê-la”, acrescentou.

A série assinada por José Rueda e produzida por Javier Pereira, da produtora ESI, recorre aos depoimentos de personalidades ligadas à carreira do jogador andaluz, como o actual treinador, Zinedine Zidane; Vicente del Bosque, antigo seleccionador espanhol com quem Ramos foi campeão europeu e mundial; o ex-jogador Iker Casillas; companheiros de equipa actuais, como Toni Kroos ou Raphaël Varane; ou amigos próximos como o tenista Rafael Nadal. “Queria conhecer a opinião que estas pessoas tinham sobre mim. Há muita amizade, mas nunca há um vídeo gravado em que as pessoas de quem gostas falam de ti. Essa informação faz-nos reflectir e tentar melhorar alguns aspectos. Esse conteúdo na série é muito interessante”, disse.

Uma das perguntas mais vezes dirigida ao jogador foi sobre o seu futuro no Real Madrid, que continua em aberto, já que as negociações para renovação do seu contrato se mantêm num impasse. “Gera-se muita incerteza com todas as informações que saem, gostaria muito de poder dizer algo, mas continua tudo na mesma. Quando houver alguma novidade serei o primeiro a comunicá-la”, garantiu o jogador. Em Espanha, a produção chega à plataforma de streaming a 9 de Abril, dia em que se joga El Clasico, jogo que opõe os madrilenos aos catalães do Barcelona.

