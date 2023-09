Antes de se mudar para Mafra, Museu Nacional da Música faz a festa

No Dia Mundial da Música, 1 de Outubro, o museu abre portas na estação de metro do Alto dos Moinhos pela última vez. Depois, vai de malas, bagagens e instrumentos para Mafra.

O Museu Nacional da Música (MNM), a funcionar desde 1994 na estação de metro do Alto dos Moinhos, prepara-se para se mudar para a ala norte do Palácio Nacional de Mafra. No Dia Mundial da Música, 1 de Outubro, as famílias são convidadas a aparecer para o programa de despedida, que inclui dois concertos de entrada livre.

No domingo, dia 1, o primeiro concerto terá início pelas 11.00, com a pianista Marta Menezes, que interpretará músicas de Óscar da Silva, Artur Santos e António Fragoso. Mais tarde, às 15.00, a flautista Adriana Ferreira junta-se à pianista Isolda Crespi Rubio para interpretar músicas de Eurico Carrapatoso, Camargo Guarnieri, José Vianna da Motta e Alberto Ginastera.

O novo espaço do museu, que tem previsão de abertura para o último trimestre de 2024, permitirá duplicar o número de peças em exposição, de 250 para 500, acolhendo um acervo de mais de 1300 instrumentos musicais do século XVI ao XXI, a par de espólios de partituras, fonogramas, iconografia e documentação variada.

Para a mudança ocorrer, além de uma intervenção exaustiva de conservação e restauro dos instrumentos musicais do actual acervo, na qual a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) fará um investimento de cerca de 300 mil euros, também está a ser requalificada a ala norte do Palácio Nacional de Mafra, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, num investimento de 6 milhões de euros.

“O Museu ganha, desta forma, capacidade de duplicar as peças expostas, apresentando algumas novidades, mas mantendo em destaque instrumentos icónicos da colecção, como o cravo Taskin, construído em 1782 a pedido do rei D. Luís XVI de França, o violoncelo Stradivarius que pertenceu ao rei D. Luís, e o piano que foi usado pelo compositor e pianista Franz Liszt quando em 1845 esteve em digressão em Portugal”, lê-se em comunicado da DGPC.

Dia Mundial da Música em Mafra

Ainda no âmbito do Dia Mundial da Música, entre os dias 28 de Setembro e 1 de outubro, o MNM e a Sociedade Portuguesa de Investigação em Música organizam a 12.ª edição do Encontro de Investigação em Música, que se vai realizar no Real Edifício de Mafra, com o apoio da Câmara Municipal de Mafra. O programa, que reúne uma centena de investigadores, já está disponível para consulta online e conta com a apresentação dos resultados de inúmeros projectos em curso em várias universidades e centros de investigação do país.

+ Gulbenkian recebe conferência em torno das alterações climáticas

+ Lisbon by Time Out: na Comporta, o Verão ainda não acabou