Anthony Bourdain homenageado no 24 Kitchen este fim-de-semana

Em homenagem ao chef americano Anthony Bourdain, falecido esta sexta-feira aos 61 anos, o canal 24 Kitchen vai voltar a transmitir este fim-de-semana a 9ª temporada da série Anthony Bourdain: Viagem ao Desconhecido, que inclui o episódio que filmou no Porto e que será o primeiro a ser emitido.

A partir das 23.15 no sábado, 9 de Junho, e no domingo, 10, passam os oito episódios da temporada daquele programa. Anthony Bourdain explorou a cidade e provou pratos tão típicos como as Tripas à Moda do Porto, a francesinha e a lampreia, tendo também visitado o Mercado do Bolhão, os jardins do Palácio de Cristal e as caves da Real Companhia velha.