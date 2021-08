Antiquários e galerias voltam à Cordoaria Nacional

A Feira de Arte e Antiguidades, também conhecida como Lisbon Art and Antiques Fair (LAAF), tem regresso marcado entre os dias 11 e 19 de Setembro, depois de, em 2020, a última edição ter sido cancelada devido à pandemia. Na Cordoaria Nacional, voltam a juntar-se antiquários e galerias de arte de renome, mas também arquitectos e designers de interiores, que pela primeira vez integram a lista de presenças. No total, a nova edição desta feira contará com 26 expositores.

Com uma selecção de obras e peças que vai da arte antiga ao design, passando pela arte moderna e pela arte contemporânea, a Associação Portuguesa dos Antiquários (APA) convidou dois nomes em representação de um novo sector, os interiores. Cristina Jorge de Carvalho e Oito em Ponto, de Artur Miranda e Jacques Bec, são os primeiros ateliers a participar na Feira de Arte e Antiguidades, que se realiza há mais de 25 anos.

Entre os nomes que vão marcar presença na Cordoaria Nacional estão casas emblemáticas como a D'Orey Azulejos e Antiguidades, a São Roque Antiguidades e Galeria de Arte, a António Costa Antiguidades ou a Jorge Welsh Works of Art.

O evento inclui ainda uma ciclo de conversas. As Curated Talks também estão de volta, centradas no tema "Mercados das Artes hoje, um novo paradigma?" e no impacto da pandemia nos sectores da arte e dos antiquários. É no âmbito deste programa que serão também apresentados os resultados de um inquérito sectorial realizado pela Universidade Nova de Lisboa, o qual pretende medir as reais consequências da Covid-19 no mercado nacional. A moderação destas conversas estará a cargo de Adelaide Duarte, investigadora e professora da Universidade Nova de Lisboa, e de Anísio Franco, conservador do Museu Nacional de Arte Antiga.

Organizada pela APA desde 1995, a Feira de Arte e Antiguidades deixou o formato de bienal em 2011, passando a realizar-se anualmente desde então. Em 2019, assumiu pela primeira vez a designação Lisbon Art and Antiques Fair, altura em que se promoveu enquanto evento de relevo internacional.

A nova edição da LAAF decorre entre os dias 11 e 19 de Setembro, na Cordoaria Nacional, de segunda a quarta-feira, das 15.00 às 21.00, de quinta-feira a sábado, das 15.00 às 23.00, e ao domingo, das 12.00 às 20.00. O bilhete individual custa 12 euros, o duplo custa 20 euros.

