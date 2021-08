O festival Chapéus na Rua volta a realizar-se em Lisboa em Setembro

A arte de rua volta a merecer o devido reconhecimento com o Chapéus Na Rua – Lisbon’s Busking Festival, que acontece em vários espaços de Lisboa entre 17 e 19 de Setembro. Esta sexta edição, produzida pela Corrente d’Arte Associação e inserida na programação Lisboa na Rua, conta com 18 artistas nacionais e internacionais, oriundos do Brasil, Chile e Venezuela. O calendário inclui vários espectáculos de novo circo.

Os palcos vão estar distribuídos entre o Campo Mártires da Pátria, Mercado de Arroios e Mercado de Culturas, e no programa encontra também uma masterclass de palhaço, aberta a todos, com ou sem experiência nesta área. Em todos os espaços do festival a entrada vai ser gratuita, mas a lotação limitada, pelo que se aconselha a reserva através do e-mail reservaschapeus@gmail.com.

“Estes espectáculos de rua inspiram-se na tradição milenar em que o teatro primava pelo contacto mais directo com os espectadores”, explica a associação, lembrando que no final das performances os artistas passarão o seu chapéu para que cada espectador faça a sua contribuição. “A passagem do chapéu contribui para a educação do público na medida em que incita o espectador a valorizar as artes de rua, criando uma bilheteira democrática onde cada um decide o valor da doação”.

+ FUSO 2021: festival de videoarte regressa a Lisboa no final de Agosto

+ Amadora BD regressa ao formato presencial em Outubro e Novembro