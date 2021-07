António Lobo Antunes doa acervo a Lisboa e faz nascer uma biblioteca

António Lobo Antunes é um dos mais reconhecidos autores portugueses, com quase três dezenas de obras publicadas e mais de uma dezena de prémios. Entre eles o Prémio Camões (2007), o mais importante galardão para autores de língua portuguesa. E Lisboa irá ser a casa da futura Biblioteca António Lobo Antunes, em Benfica.

Com inauguração prevista para 2022, o projecto nasce de um protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Lisboa e Lobo Antunes. “Corresponde a um desejo meu deixar ao país os meus papéis, os meus livros, as minhas condecorações, e nada melhor que deixá-los à câmara da cidade onde nasci e onde me sinto bem”, disse o autor, na cerimónia de assinatura do protocolo, a 28 de Junho.

A biblioteca ficará instalada na antiga Fábrica Simões, actualmente a ser requalificada com o projecto FÁBRICA 1921, do grupo Teixeira Duarte. Um empreendimento que inclui habitação, mas que será também um novo pólo cultural da freguesia de Benfica, prevendo a instalação desta biblioteca que terá ainda um espaço para a realização de conferências, seminários e exposições.

De acordo com o protocolo assinado, a biblioteca “constituirá não só um espaço de investigação e divulgação junto dos docentes dos vários níveis de ensino, mas também uma oportunidade de investigadores se sediarem na freguesia e contribuírem para o seu desenvolvimento cultural, económico e social”.

O acervo de Lobo Antunes que irá rumar a Benfica inclui 20 mil títulos da sua biblioteca pessoal, muitos anotados pelo escritor ou com dedicatórias dos autores, além de diplomas de prémios e condecorações que recebeu ao longo da sua carreira literária, manuscritos e primeiras edições dos seus livros, editados em Portugal e no estrangeiro.

+ Leia , grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana

+ Obras de Lewis Carroll dão vida a uma peça e oito curtas-metragens