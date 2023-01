António Zambujo e Miguel Araújo ainda não perderam o jeito para encher salas de concertos

Já se estava mesmo a ver. Quando escrevemos em Novembro sobre o reencontro em palco de António Zambujo e Miguel Araújo, agendado para Setembro e Outubro deste ano, avisámos que “o espaçamento temporal entre os três concertos deixava margem para serem marcados mais espectáculos se os bilhetes começarem a voar”. E ei-los aqui, a 22 de Setembro no Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada, a 6 de Outubro na Altice Arena, em Lisboa, e, por fim, a 26 do mesmo mês na Super Bock Arena, no Porto.

Ainda há bilhetes para as datas anunciadas no ano passado, respectivamente a 23 de Setembro no Coliseu Micaelense, a 7 de Outubro na Altice Arena e a 27 e 28 de Outubro na Super Bock Arena. No entanto, os bilhetes mais baratos já tinham voado. Agora volta a ser possível ver os populares cantores e compositores a partir de 20€ no Porto, 22€ em Lisboa, ou 25€ nos Açores. Quem estiver financeiramente mais desafogado pode pagar até 100€ para os ver de perto no Porto e em Lisboa.

Tal como aconteceu da última vez, os concertos serão mais ou menos improvisados. O início e o final das actuações, com algumas das canções mais conhecidas, serão sempre muito parecidos, mas pelo meio vão cantar o que lhes apetecer em cada noite. E agora têm ainda mais canções por onde escolher. António Zambujo lançou um par de álbuns, Do Avesso e António Zambujo Voz e Violão. Já Miguel Araújo deu-nos Giesta, Peixe Azul, As Canções da Esperança e Chá Lá Lá.

Coliseu Micaelense (Ponta Delgada). 22-23 Set. 21.30. 25€-40€; Altice Arena (Lisboa). 6-7 Out. 21.30. 22€-100€; Super Bock Arena (Porto). 26-28 Out. 21.30. 20€-100€

+ A norte-americana Madonna vai dar mais um concerto na Altice Arena

+ Jardim Sonoro volta a ser Lisb-On e já há datas para a próxima edição