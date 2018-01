António Zambujo, Miguel Araújo, Luísa Sobral e César Mourão em concerto improvisado

É um "Desconcerto" (ou cinco), dizem eles. Os músicos António Zambujo, Miguel Araújo e Luísa Sobral juntam-se ao comediante e improvisador César Mourão (Commedia a La Carte) para uma série de concertos improvisados em Abril.

"O César Mourão desafiou-me para esta perfeita insanidade", contou Miguel Araújo no Facebook. "As letras e as músicas serão concebidas em palco, na hora". É natural por isso que, como adiantou Luísa Sobral, "os concertos vão ser todos diferentes".

O espectáculo estreia a 10 de Abril no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, e repete-se no dia seguinte. Mais tarde, entre 16 e 18 de Abril, estes concertos improvisados sucedem-se no Porto.

Tendo em conta o historial de António Zambujo e Miguel Araújo, porém, é provável que tenham de adicionar mais datas quando a primeira fornada de bilhetes esgotar. Cá os esperamos.

