António Zambujo, Sara Correia e Carlão dão concertos grátis no Seixal

Na véspera do 25 de Abril, há música no Parque da Quinta dos Franceses. Até lá (e depois), há muito que fazer em liberdade.

A festa no Seixal já dura há meses e está longe de fechar a pista de dança. O programa “Abril, a Liberdade Que Nos Une” prolonga-se até Dezembro de 2026, ano em que se assinalam os 50 anos da Constituição da República Portuguesa, e inclui desde workshops e conversas até espectáculos, leituras e eventos desportivos. O grande destaque é, claro, o Concerto Comemorativo do 25 de Abril, que está marcado para a véspera, dia 24, no Parque da Quinta dos Franceses.

“Pretendemos assinalar, de forma memorável, os 50 anos de uma revolução que abriu as portas a um vasto leque de alterações democráticas, tendo marcado a vida deste povo e do país. Falamos de alterações estruturais profundas, ao nível da política, sociedade, cultura e economia, que marcaram a vida do povo português e de Portugal. E é esta liberdade que tão arduamente foi conquistada e que ainda se vive, que nos une de forma indelével”, diz o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, citado em comunicado.

Na mesma nota, avança-se que, à semelhança do que acontece este ano, em que há um único mote – “Em Cada Esquina, Liberdade” – para as várias iniciativas, também em 2025 e 2026 haverá “um tema anual a abordar”, neste caso “Seixal, Terra e Gentes de Abril” e “Com a Constituição, Reforçar Abril”, respectivamente. O programa comemorativo está disponível para consulta online, em site próprio, estando também disponível para subscrever o Manifesto do Município do Seixal para os 50 anos do 25 de Abril.

Na quarta-feira, 24 de Abril, somos convidados a rumar até ao Parque da Quinta dos Franceses, que será palco de uma série de concertos e DJ sets a partir das 22.00. Estão previstas actuações de Criatura, António Zambujo, Sara Correia, Carlão, Nenny e Stereossauro. Nessa noite, haverá ainda um um espectáculo de fogo-de-artifício. Segue-se, já na quinta-feira, a inauguração de uma exposição sobre o 25 de Abril, no Clube Recreativo da Cruz de Pau; e na sexta, dia 26, o Fórum Cultural do Seixal recebe Dançar em Liberdade, um espectáculo comemorativo do Dia Mundial da Dança, mas que também pisca o olho à revolução dos cravos. Depois, a programação por aí fora.

Concerto Comemorativo do 25 de Abril: Parque da Quinta dos Franceses. 25 Abr, Qui 22.00. Entrada livre

