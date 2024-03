Dino D’Santiago actua nos 50 anos do 25 de Abril em Almada

Em celebração dos 50 anos do 25 de Abril, Almada apresenta uma programação repleta de exposições, concertos, encontros, oficinas criativas, visitas, peças de teatro e sessões de cinema. Entre Abril e Outubro, a liberdade celebra-se em vários pontos do concelho. A 24 de Abril, conte com um concerto de Dino D’Santiago e, a partir de 11 de Abril, com uma exposição com fotografias de Alfredo Cunha.

Na noite de 24 de Abril, na Praça da Liberdade, Dino D’Santiago sobe ao palco e não vai sozinho. Juntam-se a ele Tristany, Virgul, a Orquestra Geração e ainda as Batukadeiras Madame X. O concerto começa às 22.00 e, à meia-noite, termina com fogo-de-artifício. A entrada é livre. No feriado, têm lugar as habituais comemorações de 25 de Abril, logo a partir da manhã.

Antes, no início do mês, "25 de Abril de 1974, Quinta-feira" inaugura no Museu de Almada – Casa da Cidade. A exposição, que recorda os protagonistas e heróis da revolução, inclui fotografias de Alfredo Cunha e uma projecção multimédia com música de Rodrigo Leão e realização de Miguel Brugo Rocha. Pode ser visitada entre 11 de Abril e 28 de Setembro. A 12 de Abril, a encenadora Teresa Gafeira apresenta A Sorte que Tivemos!, peça escrita a várias mãos e que conta com música original de Martim Sousa Tavares. Pode ser vista no Teatro Municipal Joaquim Benite, até 5 de Maio.

No antigo estaleiro de Lisnave, em Cacilhas, sete artistas contemporâneos reinterpretam fotografias de Alfredo Cunha, de forma a estabelecer uma viagem pelo passado e presente revolucionário de Portugal. “Portais do Tempo” tem a curadoria da Underdogs e está patente entre 13 de Abril e 13 de Julho. A exposição contempla ainda visitas guiadas e workshops.

A festa continua com o Festival Cantar Abril, que convida a comunidade artística a criar obras de cariz interventivo que reflictam sobre as problemáticas sociais actuais nas áreas da poesia, dança e música. Decorre ao longo de três dias: a 13 de Abril, no Casino da Trafaria; a 20 de Abril, na Casa Amarela - Centro Cultural Juvenil de Santo Amaro; e a 27 de Abril, no Incrível Almadense.

O programa também inclui cinema. A 20 de Abril, às 21.00, no Auditório Fernando Lopes-Graça, é exibido Um Tempo de Todos, que nasce da relação entre a importância da preservação da memória da História e a percepção de que o cinema pode ser um bom veículo para essa relação. O desporto também não fica de fora. A 27 de Abril, a partir das 14.30, realizam-se as Provas Técnicas do 50.º Aniversário do 25 de Abril, na Pista Municipal de Atletismo Alberto Chaíça.

Em Maio, o Teatro Municipal Joaquim Benite e o Convento dos Capuchos recebem o Festival Internacional de Música dos Capuchos. Acontece entre 29 de Maio e 21 de Junho. Ao longo do mês de Junho, pode contar com festas de rua, com muita música e artes performativas. Em Setembro e Outubro, decorrem várias oficinas e exposições. Para obter informações acerca da programação completa, basta ir ao site da Câmara Municipal de Almada.

Vários locais (Almada). 2 Abr-26 Out. Vários horários. Vários preços

+ No Festival Contacto, há livros, jogos e Corridas de Bules de Chá