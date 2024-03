No Festival Contacto, há livros, jogos e Corridas de Bules de Chá

É com o Contacto que as histórias de ficção especulativa saltam das páginas para a realidade. O festival literário, que este ano acontece entre 27 e 28 de Abril, quer dar resposta aos fãs de universos ficcionais de fama mundial (como o construído por Tolkien na trilogia O Senhor dos Anéis) e palco a criadores portugueses dentro de géneros como a ficção científica, a fantasia e o terror. Com entrada livre, na Biblioteca de Marvila, a programação inclui desde conversas a lançamentos de livros, passando por exposições, oficinas e até Corridas de Bules de Chá.

O calendário ainda está em actualização, mas já há várias actividades e presenças confirmadas. Além do regresso das habituais Feira do Livro e Feira do Artista, poderá contar com salas temáticas a funcionar para jogos LARP (Live Action Role Playing) de fantasia medieval, jogos de tabuleiro e RPG (Role Playing Games). A isto juntam-se exposições, oficinas, escape games e uma Zona Piloto, para conversas com criadores de jogos de tabuleiro e RPG portugueses, como o ET – Uma Aventura no Sistema Solar (gratuito para descarregar e imprimir), do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.

Já entre as novidades destacam-se as Corridas de Bules de Chá. Organizadas com o apoio da Companhia Portugueza de Chá, vão acontecer durante todo o dia, nos dois dias de festival. A competição, que envolve uma pista de obstáculos inspirada no universo da Alice no País das Maravilhas, estará aberta a todo o público. Quem participar habilita-se a ganhar prémios.

Para sábado, 27 de Abril, além do concerto da banda de metal gótico Enchantya, às 19.00, estão previstas várias conversas no Auditório sobre ficção especulativa e a indústria literária, em torno de problemáticas como o papel da fantasia na compreensão e reflexão do mundo, o aumento de podcasts sobre livros, o marketing à volta das obras, a representatividade e o valor dos criadores.

Entre as várias propostas, sobressai, por exemplo, o debate “Além do Livro”, às 16.00, sobre caixas literárias, merchandising, ofertas, realidade aumentada e tribalismo, que contará com a participação de Rodrigo Manhita, director criativo e editor da Secret Society. Segue-se, às 17.00, uma conversa sobre “Quebrar o molde” da ficção especulativa em Portugal, que também vale a pena marcar na agenda e contará com nomes como Miguel Santos (autor da colectânea de contos em banda desenhada O Breve Passado e Outras Histórias), Diana Pinguicha (autora da fantasia queer A Maldição de Rosas) e Filipe Heath (criador de conteúdos digitais literários).

No domingo, 28 de Abril, há mais conversa, inclusive sobre “O Fantástico Cinema Português”, com Nuno Bernardo (escritor, produtor e realizador), Nuno Soler (argumentista da série Lusitânia) e Jerónimo Rocha (realizador, editor, director de arte e ilustrador); e “O Futuro no Feminino”, com Rita Alfaiate (autora do álbum de BD Neon, entre muitos outros títulos) e Lorena Travassos (fundadora da Greta, uma livraria de obras produzidas por mulheres). Mas não só.

Além de haver mais debates previstos, que poderá consultar online, conte com a festa do 10.º aniversário da Imaginauta (18.00), a entrega do Prémio Ataegina – Categoria Livro Publicado (Dom 18.15) e uma sessão de cinema (Dom 18.30), com a exibição de O Velho e a Espada, um filme independente de fantasia e comédia “verdadeiramente série B”, assinado por Fábio Powers.

Dos lançamentos aos tesouros

Já no Palco Contacto, poderá contar com lançamentos de livros, sessões de autógrafos e provas com direito a prémios. No sábado, 27, vale a pena ficar a par do conto vencedor do Prémio Ataegina 2023 Biografia Não Autorizada de Uma Revolução, de Jorge Santos, editado pela Imaginauta e o The Portuguese Portal of Fantasy and Science Fiction (Sáb 14.30); do romance Da Luz Da Qual Nasceste, publicado de forma independente pela autora, a criadora de conteúdo Mora Sininho Rosa (Sáb 16.00); e da banda-desenhada E Depois do Abril, de André Mateus e Filipe Duarte, publicada pela Escorpião Azul (17.30). Às 18.00, há quiz e poderá levar prémios para casa.

No domingo, 28, o palco será de nomes como Nuno Bernardo (O Colégio do Templo), Lucy Angel (Oceânia), Vera Barbosa (A Herdeira de Kalon), Triona Campbell (A Game of Life and Death) e Lívia Borges (A Memória e o Vazio). Pelo meio, há apresentação da Revista Bang!, da Saída de Emergência, e o lançamento da Revista Pacto, por M. L. Vieira e Carolina Gomes. Às 17.30, poderá tentar reclamar o Tesouro de Erebor, “que Smaug deixou para trás”.

As actividades são todas gratuitas, mas quem quiser contribuir e, ao mesmo tempo, libertar espaço nas estantes, pode levar livros de ficção especulativa em boas condições, mesmo que em segunda mão.

Biblioteca de Marvila. 27-28 Abr, Sáb-Dom 10.30-18.30. Entrada livre

