Ao comprar bilhete para esta peça, oferece a mesma experiência a uma IPSS

A partir da fábula de A Cigarra e a Formiga, Jorge Borges de Oliveira encena um texto de Marcelo Aouila que fala sobre o papel dos artistas, dos 100 anos de Amália Rodrigues e até da pandemia. Na compra de um bilhete (4,20€), que dá acesso à Sala Virtual da Boutique da Cultura, estará a oferecer a mesma experiência a uma instituição de solidariedade social à sua escolha.

“No Reino dos Animais todos têm as suas funções: a Cigarra canta fados e canções antigas portuguesas, a Formiga é trabalhadora e está sempre atarefada, o Besouro é amigo de todos e o Grilo tem todas as respostas. Todos convivem em harmonia, mas um vírus chega ao Reino no inverno”, lê-se na sinopse do espectáculo pensado para as famílias, que aborda o papel da música nas nossas vidas e a importância de todos os trabalhos.

Além desta peça solidária, a Boutique da Cultura também é promotora de uma livraria solidária, onde se podem adquirir, agora online, livros novos ou em segunda mão a preços mais reduzidos, de 1€ a 5€. O catálogo está disponível para consulta nesta página.

