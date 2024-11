Aos 40 anos, os Helloween vêm a Lisboa fazer prova de vida do power metal

Depois de Kreator (Sala Tejo da Meo Arena, 16 de Dezembro), Scorpions (MEO Marés Vivas, 18 de Julho de 2025) e Guano Apes (Sala Tejo da Meo Arena, 7 de Dezembro de 2025), os fãs de bandas alemãs com guitarras e pedais de distorção e grandes amplificadores têm agora mais um concerto para pôr na agenda: Helloween. Os veteranos do power metal vêm a Lisboa celebrar os 40 anos de carreira com um concerto a 13 de Novembro do próximo ano (lamentavelmente, uma quinta-feira 13).

A data foi anunciada esta terça-feira pela Prime Artists, que antecipa “um concerto imperdível” dos Helloween, pioneiros do género. “Este espectáculo integra-se na digressão europeia de 40.º aniversário da banda, com os músicos a prometerem revisitar os maiores clássicos da sua discografia, incluindo algumas surpresas e até alguns temas inéditos”, escreve a promotora em comunicado. Pelo menos inéditos até ao momento, visto que os Helloween, que no ano passado assinaram pelo selo metaleiro RPM, devem editar um novo disco em 2025.

“Além das músicas novas que vamos tocar ao vivo pela primeira vez, vamos também trazer algumas canções da história da banda que há muito não se ouviam, ou até que nunca foram tocadas ao vivo. Vai ser uma experiência fantástica para todos”, segundo o baixista Markus Grosskopf, citado na mesma nota. Grosskopf é um dos dois únicos fundadores a cumprir na íntegra os 40 anos de estrada dos Helloween. O outro é o guitarrista Michael Weikath. Mas a Lisboa virá também o guitarrista Kai Hansen, igualmente parte do quarteto original, que regressou à banda em 2016 após um hiato de 17 anos. O primeiro baterista, Ingo Schwichtenberg, morreu em 1995.

Hoje, 17 álbuns de estúdios e vários alinhamentos depois, são um septeto – com espaço suficiente para ter dois vocalistas de diferentes eras na mesma banda, Michael Kiske e Andi Deris. É assim que percorrerão a Europa durante seis semanas, numa digressão que terminará na Alemanha natal. A acompanhá-los estarão os finlandeses Beast in Black. Em Lisboa, os bilhetes custam entre 45€ (plateia) e 55€ (bancada). Já estão à venda.

