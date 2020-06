“Apanhar o Sol” é a proposta do LU.CA para este Verão

O desafio foi lançado pelo LU.CA – Teatro Luís de Camões. Com curadoria da actriz Teresa Coutinho, o projecto contempla mais de quatro dezenas de propostas artísticas para crianças, desde coreografias a música ao vivo. Inspirados pelo sol e criados de propósito para serem apresentados online, os trabalhos vão poder ser vistos durante todo o segundo dia de Verão, 21 de Junho.

“Aconselhados a ficar em casa e a mantermo-nos – ainda – distantes uns dos outros, a busca pelo sol, por novas formas de estarmos juntos e por novas formas de criar, continua”, lê-se sobre a iniciativa.

Sara Tavares, Lula Pena, André Tecedeiro, João Villas-Boas e Cláudia R. Sampaio são apenas cinco dos 43 artistas que aceitaram o desafio de “Apanhar o Sol”, entre criadores, actores, bailarinos, cineastas, músicos, artistas plásticos, desenhadores de luz, autores, figurinistas e cenógrafos. “Entre as 43 interpretações há quem queira, às tantas, guardá-lo na folha em branco, cantá-lo e dançá-lo, encontrá-lo numa carta celeste ou, num dia mais cinzento, chamar por ele e saudá-lo”, avisam.

Para não perder pitada, basta estar atento ao Facebook e Instagram do LU.CA – Teatro Luís de Camões. Até lá, espreite as recomendações da Biblioteca do Público Online, com propostas de leituras duas vezes por semana, no site do teatro.

