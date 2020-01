Apetece-lhe um hambúrguer? O Burger Guy leva-lhe a casa

Um hambúrguer suculento é prato que nos tira do sofá rapidamente mas, em dias de preguiça, até isso agradecemos que nos chegue sem mexermos uma palha. É para esses dias que Pedro Martins e Ruben Rodrigues criaram o Burger Guy, uma empresa de entrega ao domicílio exclusivamente de hambúrgueres.

A operação está bem montada, afinal Pedro é um dos sócios da Home Sweet Sushi, de entrega de sushi ao domicílio, desde 2014. “Conseguimos aprender muito ao nível do processo das entregas em casa e pensámos criar uns hambúrgueres artesanais, com shakes ao estilo anos 50, coisas que encontras em Lisboa mas só em alguns restaurantes”, explica Pedro.

O Burger Guy tem cinco hambúrgueres diferentes, que podem ser servidos em bolo do caco ou num brioche que chega de uma fábrica artesanal em Sintra, que os coze em forno de lenha. Há o Lisbon guy, com carne de vaca – vinda de um produtor nacional, da zona de Mafra –, queijo cheddar, tomate, cebola caramelizada (8,50€); o burguer guy, com carne recheada com mozzarella, bacon crocante, picles, tomate, cebola roxa , alface, molho cheddar e maionese de espinafres (9,50€); o chicken guy, com frango crocante panado e um tempero a puxar a influência japonesa, com molho teriyaki com queijo (9,50€). E depois há ainda o big guy, que faz jus ao nome, com um hambúrguer duplo de carne de vaca e um onion ring com bacon crocante, queijo cheddar e maionese de alho (11€). E nem os vegan ficaram esquecidos, com uma opção servida em pão bao, com hambúrguer de feijão preto panado, guacamole, tomate, cebola roxa e alface (9€). Todos incluem as batatas fritas, doces ou normais, e o molho da casa, uma maionese de alho.

Fotografia: Duarte Drago

Se nenhum destes lhe apetecer, tem ainda uma sexta hipótese: your guy, onde pode escolher o tipo de pão, o tipo de hambúrguer e um ingrediente à escolha (8,50€).

O menu completa-se com uns quantos clássicos da fast food americana, como os aros de cebola com molho barbecue (seis unidades, 2,50€), o mac&cheese (4€) ou as peças crispy chicken com molho sriracha (quatro unidades, 5€).

Fotografia: Duarte Drago

Os milkshakes chegam bem embalados (não tenha medo que entornem e assuma o guilty pleasure), com palhinhas de massa e sabores de chocolate, bolacha oreo, morango e baunilha (3,90€).

O Burger Guy não cobra taxa de entrega e o pedido mínimo são 10€, por enquanto tudo só aos jantares. Se quiser um descontinho, pode ir até à loja no Areeiro em versão take-away e o valor de tudo fica 15% mais baixo.

Praça Francisco Sá Carneiro, 4C (Areeiro).

+ Os melhores restaurantes com entrega ao domicílio em Lisboa