Após esgotar em 2024, Gregório Duvivier volta a trazer ‘O Céu da Língua’ a Portugal

Gregório Duvivier já tem data(s) marcadas para regressar a Portugal. O comediante brasileiro, co-criador do colectivo Porta dos Fundos, volta a trazer O Céu da Língua, um espectáculo que cruza stand-up, poesia falada e dramaturgia com que já se apresentou no nosso país (em Lisboa, esgotou o Teatro Aberto durante mais de duas semanas, em Novembro passado). A peça estará em cena no CCB nos dias 24 e 25 de Junho, mas será também apresentada de norte a sul do país antes e após essas datas.

Dirigido pela actriz Luciana Paes, este espectáculo é descrito como uma mistura de stand-up comedy com poesia falada e “uma dramaturgia que costura tudo”. “Gregório Duvivier tem na língua portuguesa não somente uma pátria, mas uma obsessão. Ou, como dizem os jovens, um hiperfoco”, pode ler-se no comunicado do evento.

“Gregório descobre o poder da fala e lembra-nos que o homem, nada mais é do que um macaco que fala – e todas as outras diferenças derivam disso. Para entendermos a humanidade: vamos começar do princípio: o Verbo”, acrescenta o texto.

O humorista brasileiro – que também trabalha como actor, escritor e argumentista – já trabalhou em espetáculos como Z.É. – Zenas Emprovisadas e andou em digressão com as peças Uma noite na lua, Portátil e, em 2019, Sísifo. Trabalhou em televisão, actuou em Junto e misturado, O fantástico mundo de Gregório e foi argumentista em Portátil. Já no cinema fez parte do elenco de Apenas o fim, 5x Favela – Agora por nós mesmos, Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo com a minha vida, Vai que dá certo, entre outros.

A digressão arranca a 17 de Junho no Teatro das Figuras, em Faro, e segue por Coimbra (Convento São Francisco, 18 de Junho), Caldas da Rainha (19 de Junho), Beja (Teatro Pax Julia, 20 de Junho), Braga (Theatro Circo, 21 de Junho), Porto (Coliseu Ageas, 22 de Junho), Lisboa (CCB, 24 e 25 de Junho), Águeda (CA, 26 de Junho), Vila Real (Teatro Municipal, 27 de Junho), Paredes (Centro Cultural, 28 de Junho), Setúbal (Fórum Luísa Todi, 29 de Junho) e termina em Leiria (Teatro José Lúcio da Silva, 1 de Julho).

Centro Cultural de Belém. 24-25 Jun (Ter e Qua). 20.00. 20€-32€

