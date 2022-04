Após muitos meses ao fresco, a janela da Solmar foi finalmente tapada

No mesmo dia em que a Time Out publicou um artigo sobre a exposição aos elementos da devoluta Cervejaria Solmar, Monumento de Interesse Público, os propretários mandaram fechar a janela partida.

Há muitos meses que estava partida a grande janela na lateral do edifício da Cervejaria Solmar e esta quarta-feira foi finalmente tapada. Curiosamente no mesmo dia em que a edição digital Time Out Portugal alertava para a situação.

Considerada Monumento de Interesse Público, recheio incluído, a Solmar está fechada desde 2016 e no interior encontram-se “painéis de azulejo, planos de pastilha colorida, galerias suspensas, aquários, um repuxo; e mobiliário, que permitiram criar um cenário imaginário e cinematográfico, apresentando-se como um dos grandes exemplos de um Projeto Total (Gesamtkunstwerk)”, lê-se no site oficial da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC).

Na edição semanal da Time Out Portugal publicada esta quarta-feira, demos conta da vitória do Fórum Cidadania Lx em tribunal, na sequência de uma providência cautelar contra os ministérios das Finanças e da Cultura com o objectivo de travar a degradação do Palácio, um edifício do século XVIII localizado na Rua da Junqueira (Alcântara) que tem sido alvo de actos de vandalismo. Em parte, devido a algumas janelas que se encontravam abertas, naquele Imóvel de Interesse Público. Mas havia mais património ao fresco.

Fotografia: Francisco Romão Pereira A janela aberta na lateral

"Também de janela aberta (ou melhor, partida), está há vários meses a Cervejaria Solmar, na Rua Portas de Santo Antão. Não é um palácio, mas está classificada como Monumento de Interesse Público desde 2019, uma distinção que foi atribuída três anos após ter fechado portas, inicialmente para obras”, lê-se no mesmo artigo. Coincidência ou não, nesse mesmo dia a janela em questão estava a ser finalmente vedada com tábuas na Solmar.

