Após quatro meses parado, Eléctrico de Sintra volta a descer até à Praia das Maçãs

Circulação do veículo histórico foi suspensa no início de Março, devido a "problemas técnicos", e foi retomada a 12 de Julho.

A circulação do Eléctrico de Sintra foi retomada no passado sábado, dia 12 de Julho, depois de terem sido resolvidos os "problemas técnicos" que o colocaram fora das alternativas de ligação entre a vila de Sintra e a Praia das Maçãs, informou a Câmara Municipal de Sintra (CMS). O retorno às viagens iniciadas no começo do século XX coincide, assim, com a entrada em vigor do horário de Verão, sublinha a autarquia.

A viagem de 13 quilómetros entre a serra e o mar dura aproximadamente 45 minutos e o custo de um bilhete normal é de cinco euros (metade para os munícipes de Sintra), depois da subida de preços verificada em 2024.

Durante o Verão, o eléctrico parte de Sintra às 10.20, 14.00 e 16.00 todos os dias, e também às 12.10, 15.00 e 17.00 aos sábados, domingos e feriados. O regresso pode fazer-se às 11.15, 15.00 e 17.00, nos dias úteis, e também às 13.05, 16.00 e 18.00 nos restantes, de acordo com o novo horário divulgado pela CMS.

