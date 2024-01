Viagem no Eléctrico de Sintra fica 60% mais cara

Os maiores de 18 anos que queiram viajar entre Sintra e a Praia das Maçãs no velhinho eléctrico vermelho devem contar, este ano, com um bilhete 60% mais caro. Em 2024, o bilhete para adultos subiu de três para cinco euros, comunicou a Câmara Municipal de Sintra. Já os viajantes dos 7 aos 18 anos (inclusive), os maiores de 65 anos e os munícipes que apresentem o comprovativo de residência no concelho pagam 2,50 euros por trajecto (em 2023, o valor era de dois euros). Para crianças até aos 6 anos (inclusive), a viagem no equipamento turístico continua a ser gratuita, desde que não ocupem lugares sentados.

Para percorrer os perto de 13 quilómetros que ligam a vila ao mar, são necessários cerca de 45 minutos de viagem, já que o trajecto abarca as descidas sinuosas da serra e o eléctrico inaugurado em 1904 avança sempre em baixa velocidade. No horário do Outono-Inverno, reduzido, o eléctrico parte de Sintra entre as 10.20 e as 14.00. Já a última partida da Praia das Maçãs acontece às 15.30.

Em Sintra, a compra dos bilhetes realiza-se na Vila Alda – Casa do Eléctrico, junto à paragem do eléctrico, de segunda a sexta-feira. Aos fins-de-semana e no sentido Praia das Maçãs – Sintra, os bilhetes devem ser comprados ao guarda-freio, no interior do eléctrico.

+ O Pátio das Antigas: O popular eléctrico da Linha de Sintra

+ Há uma nova visita que mostra “o outro lado” do Palácio Nacional de Sintra