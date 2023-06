O Pátio das Antigas: O popular eléctrico da Linha de Sintra

Desde 1886 que se pensava em ligar Sintra a Colares, e depois à Praia das Maçãs, até que em 1900 foi constituída a primeira de várias companhias para a construção de um caminho de ferro (primeiro a vapor, depois eléctrico) que concretizasse aquela intenção. Até aí, ia-se de carruagem ou de mula. A obra começou em 1902 e dois anos depois foi inaugurado o primeiro troço, entre Sintra e Colares, que atingiria a Praia das Maçãs em 1905. “Até parece que a civilização chegou a Cintra!”, escreveu-se então na imprensa. Só em 1930 o eléctrico chegou às Azenhas do Mar, agora sob a égide da Companhia Sintra-Atlântico, que sucedeu às anteriores, que tinham todas falido.

O desenvolvimento dos transportes e a vulgarização do automóvel levaram a que, em finais dos anos 50, o característico eléctrico passasse a circular só no Verão, e entre a estação dos comboios de Sintra e a Praia das Maçãs, mas mantendo a sua enorme popularidade. Nos anos 60, após um período de desinvestimento pelos novos donos, o grupo de camionagem Eduardo Jorge, e da consequente degradação do material e do serviço, o eléctrico da Linha de Sintra esteve parado entre 1974 e 1980, ano em voltou a circular, embora só entre o Banzão e a praia. Após várias obras de recuperação na década de 90, o eléctrico chegou de novo a Sintra em 2004 – mesmo a tempo de comemorar os 100 anos da sua existência.

