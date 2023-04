O Pátio das Antigas: A primeira incarnação do Casino Estoril

Casino do Mont’Estoril, Club International, Grande Casino Internacional. Estes eram os três casinos que existiam na Linha, desde o final do século XIX, antes que o empresário Fausto de Figueiredo lançasse, na segunda década do século passado, o seu projecto de transformar o Estoril num grande centro turístico, e erguer o Casino Estoril. Este foi inaugurado no dia 15 de Agosto de 1931, 15 anos após o lançamento da primeira pedra, num projecto do arquitecto francês Raoul Jourde. A revista Ilustração Portuguesa, citada pelo blogue Restos de Colecção, escrevia então: “É um edifício sumptuoso, decorado com um bom gosto europeu e um sentido moderno até agora desconhecido em Portugal”. Além do jogo, este primeiro Casino Estoril oferecia ainda cinema, exposições, teatro, concertos, serviço de restaurante, café e bar, e festas e chás e jantares dançantes. Durante a II Guerra Mundial, foi frequentado por membros de famílias reais em fuga ou depostas, exilados, e espiões aliados e do Eixo (por lá passou Ian Fleming, o criador de James Bond).

Em 1958, a concessão do jogo passou da Sociedade Estoril Plage para a Estoril-Sol, que procedeu a uma grande remodelação do Casino Estoril, a cargo dos arquitectos Filipe Nobre de Figueiredo e José Almeida Segurado. Surgiu então o novo Casino Estoril, inaugurado a 28 de Março de 1968. E por falar em James Bond, foram lá rodadas, em 1969, algumas sequências de 007 – Ao Serviço de Sua Majestade, de Peter Hunt com George Lazenby no protagonista, pela primeira e única vez.

Coisas e loisas de outras eras:

+ Os tempos épicos dos piqueniques na praia

+ A estátua de D. Pedro IV em construção

+ O comboiozinho que andava de praia em praia

+ Quando a CTA dominava os ares