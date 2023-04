O Pátio das Antigas: A estátua de D. Pedro IV em construção

Concebido por dois franceses, o monumento a D. Pedro IV no Rossio demorou três anos a erguer e foi inaugurado a 29 de Abril de 1870. Mas antes, estiveram lá outras construções, caso do “galheteiro”, muito gozado pelos alfacinhas.

Foi no dia 29 de Abril de 1870 que se inaugurou, com muita pompa, a estátua a D. Pedro IV na praça com o seu nome, mais conhecida como Rossio, e que se vê ainda em construção na foto desta página. Antes, em 1821, havia lá estado um monumento à Constituição de 1820, mandado erguer por D. João VI, e que foi arrasado dois anos depois por ordem deste. Em 1852, D. Maria I inaugurou no mesmo sítio o pedestal para a futura estátua a D. Pedro IV, que passou a ser conhecido jocosamente pelos lisboetas como “o galheteiro”, tendo servido, em 1858, como base da estátua do Himeneu, lá erguida a título provisório para comemorar o casamento de D. Pedro V, e em 1862, o de D. Luís.

Em 1864, o “galheteiro” foi abaixo e lançou-se um concurso internacional para a construção da estátua a D. Pedro IV, tendo sido recebidos 87 projectos de vários países. Ganhou o dos franceses Elias Robert, escultor, e Jean Antoine Gabriel Davioud, arquitecto. A execução da obra foi confiada ao canteiro português Germano José de Sales, e a primeira pedra lançada a 29 de Abril de 1867. Três anos depois, a estátua estava pronta. Na base, há quatro alegorias femininas representando a Justiça, a Prudência, a Fortaleza e a Moderação. No topo, D. Pedro IV de Portugal e I do Brasil tem o uniforme de general e o manto da realeza, a cabeça coroada de louros e, na mão direita, a Carta Constitucional.

Coisas e loisas de outras eras:

+ O comboiozinho que andava de praia em praia

+ Quando a CTA dominava os ares

+ Um centro comercial no centro da cidade

+ O elevador do golpe de Estado republicano