O Pátio das Antigas: Um centro comercial no centro da cidade

Inaugurado em 1975, o Imaviz foi um dos centros comerciais de bairro mais bem situados e concorridos de Lisboa entre os anos 70 e 80. Fechou na década de 90, voltou a abrir com um novo nome em 2014 e depois encerrou de vez e ficou ao abandono.

Depois do 25 de Abril, entre meados dos anos 70 e a década de 80, começaram a abrir sucessivamente centros comerciais de várias dimensões nas principais cidades de Portugal, uma tendência que culminaria com a inauguração das Amoreiras, em 1985. Em Lisboa, houve uma altura em que parecia que cada bairro tinha o seu pequeno ou médio centro comercial, juntando vários tipos de lojas e serviços, incluindo supermercados e salas de cinema. Um dos maiores, mais centrais e concorridos foi o Imaviz, inaugurado em 1975 no Edifício Aviz, nas Picoas.

Abrangendo vários pisos e com três entradas, uma delas dando directamente para o Metro, o Imaviz tornou-se logo num local de referência para os lisboetas irem passear ou fazer compras. Lá se encontrava a boîte Whispers, uma das mais conhecidas da cidade, a discoteca Mitexa, uma sala de jogos, uma geladaria com vista para a rua (que mais tarde seria o snack-bar Mini Bus) e uma livraria bem fornecida de livros portugueses e estrangeiros. Sem esquecer o pequeno lago interior para onde as pessoas atiravam moedas e pediam desejos. O advento dos hipermercados e dos grandes centros comerciais ditou a decadência e o fim destes centros comerciais de bairro, e o Imaviz fechou nos anos 90. Em 2014, houve uma tentativa de lhe dar nova vida, como Imaviz Underground, mas não resultou e voltou a encerrar. Hoje, é um espaço fantasma.

