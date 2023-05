O Pátio das Antigas: Os “hotéis irmãos” da Duque de Ávila

Um, o Hotel do Reno, foi inaugurado em 1959, na Avenida Duque de Ávila. O outro, o Hotel Príncipe, abriu ao lado, em 1961 (na foto desta página, vê-se o segundo ainda em construção). Tinham proprietários diferentes, mas por estarem assim juntos e os edifícios serem semelhantes, eram conhecidos por muitos moradores da zona como os “hotéis irmãos” da Duque de Ávila (curiosamente, as moradias que foram derrubadas para a construção dos dois imóveis eram iguais). Durante muitos anos, houve também, junto aos dois hotéis, um restaurante, o Ávila, que tinha, segundo quem o frequentava, as melhores batatas fritas de Lisboa, e onde se costumavam ver muitos turistas que ficavam hospedados no Reno e no Príncipe.

Em 1970, o Hotel do Reno mudou de mãos e foi submetido a uma profunda remodelação, que incluiu, entre outras coisas, a construção de um bar, já que dispunha apenas de restaurante. O Hotel Príncipe sofreu melhoramentos por algumas vezes, a última das quais em 2013, tendo o nome sido mudado para Hotel Príncipe Lisboa. O Hotel do Reno acabou por ser demolido após ter sido comprado por um grupo hoteleiro, que no entanto lhe manteve o nome na nova designação. O Hotel Príncipe, agora bastante diferente do que foi, por fora e sobretudo no interior, conseguiu sobreviver ao seu “irmão” e ainda se ergue numa Avenida Duque de Ávila que, também ela, mudou bastante desde que os dois hotéis lá foram construídos.



