Sala do Escrivão no Palácio Nacional de Sintra

Há uma nova visita guiada ao Palácio Nacional de Sintra. A ideia é que, a partir da história e das vivências de quem habitou o Paço ao longos dos séculos, os participantes possam ver o que se esconde para lá dos espaços onde todos os dias circulam centenas de visitantes. “O lado invisível, dos que, nos bastidores, garantiam o funcionamento diário do Palácio e serviam a Família Real e a Corte [como os cozinheiros e até o escrivão]”, lê-se em nota sobre o programa agora anunciado, que tem sessões previstas para 4 de Fevereiro e 3 de Março, às 15.00.

“A viagem faz-se entre as grandes salas sociais, hoje integradas no circuito expositivo do monumento, e os espaços escondidos para lá dessas paredes, que guardam as memórias dos que ali habitaram e trabalharam para garantir que nada faltava na sumptuosa vida palaciana”, esclarece o mesmo comunicado, que destaca a prova gastronómica que encerra a visita e convida a provar algumas especialidades da região sintrense.

Com uma duração aproximada de duas horas, esta visita custa 10€ e os bilhetes estão à venda no site da Parques de Sintra. Mas atenção: o percurso tem condicionantes de acessibilidade e recomenda-se o uso de calçado confortável.

Palácio Nacional de Sintra. 4 Fev e 3 Mar, Dom 15.00. 10€

+ Aproveite estas ideias de coisas românticas para fazer em Lisboa

+ Grande questionário sobre dating: queremos saber como lhe corre a vida