Aprenda a falar dothraki e alto valeriano nesta masterclass gratuita

A Unbabel, plataforma portuguesa destinada ao mundo empresarial e dedicada à tradução através da inteligência artificial, está a promover uma iniciativa que os adeptos de A Guerra dos Tronos não vão querer perder. Agendada para esta quarta-feira, 14, “Unbabel's Game of Tones: Capturing global audiences through language” vai contar com a participação do linguista David J. Peterson e terminará com uma masterclass sobre as linguagens que ele criou para a série de Weiss e Benioff.

O evento arranca às 13.00 e prolonga-se até às 17.00, estando dividido em três partes. Primeiro será abordada a questão da “linguagem como um componente-chave para construir a fidelidade à marca”, depois haverá uma sessão sobre como “manter a qualidade e a consistência à medida que a linguagem evolui” e, por último, terá lugar a masterclass sobre dothraki e alto valeriano. Os participantes terão também a oportunidade de fazer perguntas e testar os seus conhecimentos.

The Witcher, Halo, The 100, Into the Badlands ou Shadow and Bone são outras séries para as quais David J. Peterson criou linguagens fictícias. Mas as mais conhecidas talvez sejam o dothraki, a linguagem dos guerreiros nómadas homónimos, e o alto valeriano, que em tempos foi o idioma dominante no continente de Essos e que sobrevive na série pela boca da família Targaryen.

Na quarta-feira, 14, Peterson estará acompanhado do seu parceiro profissional Jessie Sams, também linguista, e ainda pelo CEO da Unbabel, Vasco Pedro, e o CTO, João Graça. Qualquer pessoa se pode registar gratuitamente no evento, através do Linkedin da Unbabel.

+ Quer saber mais sobre vinho? Pedrones, sommelier no Feitoria, está pronto para o ensinar

+ Como é a escola do futuro? É que “esta a ninguém serve”