Aprenda a fazer pastéis de nata neste workshop online da Pastelaria Batalha

A Pastelaria Batalha adaptou os seus populares workshops de pastéis de nata aos tempos actuais. As aulas virtuais serão orientadas pelo chef e dono João Batalha, e custam 12€ por pessoa.

Os workshops de pastéis de nata da Pastelaria Batalha não nos são estranhos – já estivemos por lá a pôr as mãos na massa e não nos saímos mal, sempre atentos e sob as direcções de João Batalha, o dono (da quinta geração de batalhadores pasteleiros), que dá a formação. Na impossibilidade de continuar a dar estes workshops presenciais, a pastelaria vai começar a dar aulas online, através da plataforma Zoom.

O primeiro passo será seleccionar uma data para pôr as mãos na massa – a próxima aula é já na quarta-feira, dia 22, às 17.00, mas haverá também no sábado e domingo, 25 e 26 de Abril, às 15.00. Durará entre 1.30 a 2 horas e custa 12€ por pessoa (para um máximo de dez pessoas de cada vez). Depois de garantir que tem todos os ingredientes em casa (a lista é enviada antecipadamente), é só pôr um avental e estar preparado no dia e hora marcados.

O chef acompanhará todos os passos dos alunos por videochamada, na aplicação gratuita Zoom, começando por explicar como fazer a massa folhada do zero, a fazer o creme de raiz, a encher os moldes e a cozer os pastéis num forno tradicional. “A ideia é ver, aprender e interagir, assim como tirar dúvidas. No final da aula online os alunos recebem por email a receita detalhada, podendo também usufruir de apoio via e-mail para esclarecer questões”, explicam em comunicado.

O workshop está preparado para todos os níveis, mesmo para todos aqueles que ainda não se dedicaram aos pães e bolos neste tempo de confinamento em casa. Se quiser mais atenção para aprofundar a sua arte, pode pedir uma aula privada, que será adaptada à necessidade do aluno, seja ele amador ou profissional.

As marcações são feitas online e os pedidos para aulas privadas personalizados devem ser feitos por e-mail (pasteldenataworkshop@gmail.com).

