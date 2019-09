Aprenda a ser feliz através dos alimentos e do feng shui no Museu do Oriente

Quer evitar a ansiedade do regresso à rotina? O Museu do Oriente propõe dois workshops dedicados às filosofias orientais da macrobiótica e do feng shui para prolongar o bem-estar depois das férias.

É sempre difícil despedir-se dos dias de papo para o ar, mas o Museu do Oriente promete facilitar a tarefa. A proposta é simples: comece por aprender como pode ser feliz com uma nova dieta alimentar e depois como aplicar os princípios do feng shui ao seu espaço de trabalho ou estudo. Os workshops estão marcados para os dias 15 e 27 de Setembro (10.00-13.00), respectivamente.

A macrobiótica é, de acordo com o Instituto Macrobiótico de Portugal, um estilo de vida, que orienta escolhas individuais na alimentação, mas também na actividade física e na forma como nos relacionamos com os outros e com o meio-ambiente. Neste workshop (25€), terá a oportunidade de perceber como “ir além dos alimentos e ser feliz”.

Já o feng shui é uma arte milenar, cujos princípios podemos aplicar na organização da nossa casa, com vista a promover um fluir harmonioso da energia. Neste workshop (27€) aprenderá de forma simples como aumentar o seu bem-estar através da arrumação e decoração dos espaços. Para quem já tem umas bases nestas andanças, há ainda, como já é habitual, um workshop de feng shui II, nos dias 19 e 26 de Outubro, e outro de feng shui intensivo, nos dias 22, 24 e 25 de Outubro.

