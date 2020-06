Aquashow não abre este ano, mas o Zoomarine está quase aí e com descontos

Este Verão não poderá matar saudades da Piscina Tropical, do Thunder Cruise, do River Slide ou do igualmente famoso escorrega duplo Twin Space Shuttle. As diversões aquáticas do Aquashow Park vão permanecer encerradas durante o resto do ano, apesar de o hotel de quatro estrelas, no mesmo complexo, ter reabertura marcada para 1 de Julho. Mas o Verão algarvio não vai ficar sem diversões aquáticas: o Zoomarine abre portas já esta quarta-feira, 10 de Junho, com selo Clean&Safe e 30% de desconto para todas as entradas até ao final do mês.

A decisão de manter encerrado o Aquashow Park até aos meses quentes do próximo ano foi tomada preventivamente. A direcção diz-se empenhada em minimizar os riscos associados ao novo coronavírus, garantindo que continuará a trabalhar para “aumentar a qualidade e diversidade do parque aquático, preparando assim as novidades para 2021”, lê-se no anúncio feito através do site e do Facebook. O Aquashow não é, contudo, o único parque aquático do Algarve encerrado em prol da saúde pública: também o Aqualand, em Alcantarilha, e o Slide ’n’ Splash, em Lagoa, se encontram fechados e a aguardar decisões das entidades competentes.

O Zoomarine, na Guia, é a excepção à regra, mas a reabertura no Dia de Portugal implica “novas normas de acesso e reforço das medidas de saúde, higiene e segurança, de acordo com as directrizes da Direcção Geral de Saúde e as recomendações das autoridades governamentais”. As medidas preventivas em vigor incluem marcação obrigatória de visitas, através de check-in online; uso obrigatório de máscara ou viseira; redução da capacidade do parque, com todas as áreas a serem devidamente reorganizadas e redimensionadas, de forma a cumprir o distanciamento social necessário entre grupos de visitantes; sinalética e marcações de distanciamento no piso; e desinfectante disponível em locais seleccionados do parque.

As apresentações de golfinhos, leões-marinhos, aves tropicais e aves de rapina estarão em funcionamento já a partir de dia 10, bem como o espectáculo de acrobacia Baía dos Piratas, o cinema 4D, o espaço ConsCiência e o Aquário Oceanus. Será ainda possível a visita a vários habitats de animais e o usufruto dos serviços de restaurantes e lojas. Mas os equipamentos de diversão mecânica, os equipamentos aquáticos, as piscinas e os escorregas aguardam autorização de abertura por parte da Direcção Geral de Saúde, autorização essa “que deverá acontecer a qualquer momento”.

+ Nova loja online do Oceanário aposta em matérias-primas naturais

Share the story