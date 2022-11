Aqui nã entram produtos de fora. Só do Alentejo

Há pratos pendurados nas paredes, alambiques em cobre pousados em cima dos móveis e uma oliveira à entrada. Marmelada, compotas, bolos de azeite, pão, enchidos e queijos enfeitam a montra de vidro, e há garrafas de vinho espalhadas um pouco por todo o lado. Na Reserva Alentejo, aberta desde Outubro, no número 19 da Praça da Alegria, não há cá produtos de Lisboa ou de outras regiões do país – apenas os tão apreciados sabores alentejanos. É uma mercearia, mas também um sítio para petiscar de manhã à noite.

Mariana Valle Lima

“Eu acho que em Lisboa há dificuldade em encontrar produtos artesanais, ainda mais do nosso Alentejo”, diz o alentejano Miguel Conceição, o proprietário, responsabilidade que divide com a sócia Bruna Chagas. Com uma vida entre lá e cá, Miguel, um empresário na área florestal, era requisitado pelos amigos a trazer bens do Alentejo. “Nós temos cá um escritório e quando vinha do Alentejo trazia sempre os pães, o chouriço, os queijos. Toda a gente ficava maravilhada com as coisas. E já tinha uma ideia de um dia trazer o melhor do Alentejo para aqui”, conta o responsável.

Mariana Valle Lima Tábua de queijo e enchidos

É ao alentejano de Ponte de Sor que podemos agradecer a selecção dos produtos disponíveis. “Como conheço todo o Alentejo, seja o Alto Alentejo, seja o Baixo Alentejo, fiz a selecção dos produtores que ainda trabalham artesanalmente e com qualidade, respeitando as origens”, garante. Para petiscar nesta reserva (pode fazê-lo entre o 12.30 e as 21.30), o melhor é escolher uma das tábuas de queijos e enchidos, sempre acompanhadas de tostas de pão, azeitonas e compota. Há para todos os gostos: só de queijos (13€), só de enchidos (13€) e mista (18€). Todas acompanham bem com um vinho, como o Monte da Colónia branco, rosé ou tinto (4,50€, o copo; 16€ a garrafa), ou o José Piteira branco, rosé ou tinto (5€, o copo; 18€ a garrafa).

Mariana Valle Lima

As tábuas são uma boa escolha para petiscar, mas esperam-se novidades na ementa muito em breve, entre elas pratos quentes, enchidos assados como chouriço, morcela e farinheira, sandes, e a famosa sobremesa Romeu e Julieta, com queijo e marmelada. “Nós queremos fazer da Reserva uma casa acolhedora e uma mercearia onde as pessoas possam comprar o melhor que há do Alentejo e desfrutar entre amigos”, revela. Em breve, Miguel Conceição quer começar a fazer distribuição dos seus produtos para restaurantes. “É uma ideia para um futuro a curto prazo”.

Praça das Alegria, 19. 21 247 2373. Ter-Dom 12.00-21.30

