Arcade Fire regressam a Lisboa em Setembro

A banda canadiana vai apresentar o recém-editado álbum "We" ao longo de duas noites no Campo Pequeno.

Depois de cinco anos de silêncio, os Arcade Fire regressaram aos discos nesta sexta-feira com We. E umas horas mais tarde anunciaram o regresso a Lisboa, nos dias 22 e 23 de Setembro, para dois concertos no Campo Pequeno.

O novo álbum foi produzido por Win Butler e Régine Chassagne, os vocalistas da banda de pop-rock canadiana, com o conhecido produtor Nigel Godrich. Foi precedido pelos singles "The Lightning I, II" e "Unconditional I (Lookout Kid)" e conta com a colaboração do veterano Peter Gabriel numa faixa.

Antes dos Arcade Fire, em Lisboa, toca a cantora e compositora Feist, que é canadiana como eles e também não edita um álbum de originais desde 2017. Os bilhetes vão ser postos à venda na próxima sexta-feira, 13. Custam entre 40€ e 143,50€.

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana

+ A Musa faz anos e inaugura a nova Fábrica no próximo fim-de-semana