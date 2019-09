Areeiro despede-se do Verão com dose dupla de cinema ao ar livre

Há dose dupla de cinema ao ar livre este mês, no Jardim Fernando Pessa, para assinalar o regresso à cidade dos amantes de escapadinhas. A entrada é livre e as propostas prometem agradar a miúdos e graúdos.

A estação quente pode estar a arrefecer mas ainda há ciclos de cinema ao ar livre para aproveitar. A Junta de Freguesia do Areeiro propõe dose dupla de estrelas no ecrã e pipocas na mão no próximo sábado, 21 de Setembro, ao final da tarde, no Jardim Fernando Pessa, junto à Avenida de Roma.

A primeira sessão arranca pelas 18.00, com um filme de animação para ver em família: Snow: A Pedra dos Desejos (2016) continua a aventura dos irmãos Kiara e Kai, de Snow: Uma Viagem Heróica (2012) e Snow: O Espelho da Rainha (2014). A protagonista, que entretanto derrotou a terrível Rainha das Neves (que cobriu o planeta com um manto de gelo no primeiro filme), tentará agora encontrar os pais, mas a viagem será mais longa e perigosa do que o previsto.

A partir das 21.00, a sessão é para românticos, com o drama Submersos (2002), em que James Moore (James McAvoy), mantido em cativeiro por elementos da Al-Qaeda, e a biomatemática Danielle Flinders (Alicia Vikander), a milhares de quilómetros desse lugar tenebroso, recordam o amor intenso que viveram em França alguns meses antes.

Jardim Fernando Pessa (Areeiro). Sáb 18.00 e 21.00. Entrada livre.

+ Cinema alternativo em Lisboa esta semana